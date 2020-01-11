«سهيل» يخطط مليوني رحلة للتنقل في دبي

دبي (وام)

حقق تطبيق «سهيل» لهيئة الطرق والمواصلات في دبي مليونا و900 ألف تخطيط رحلة لتنقل المستخدمين منذ إطلاقه في مارس 2017 وحتى نهاية ديسمبر 2019 فيما بلغ عدد تحميل التطبيق من على متاجر التطبيقات 313 ألفا و695 تحميلاً ووصل متوسط الاستخدام الشهري للتطبيق إلى 27 ألف مستخدم.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات: إن إطلاق تطبيق «سهيل» جاء تلبية لاحتياجات مستخدمي المواصلات العامة في إمارة دبي، حيث يتضمن جميع المعلومات عن التنقل في الإمارة وأن ما حققه يعكس مدى استجابة التطبيق لمتطلبات المتعاملين وزيادة معدل رضاهم عنه.

وأضافت: انطلاقاً من حرص الهيئة على تلبية تطلعات مستخدمي التطبيق فقد تم تزويده بخمس خدمات جديد مبتكرة هي الخريطة الحية والمعنية بتوفير حركة المرور والعثور على المعالم القريبة وخاصية شبكة النقل العام التي توفر إمكانية تتبع حركة الحافلات العامة والتغذية الإخبارية من خلال الربط مع مواقع الهيئة في تويتر فيسبوك لمعرفة آخر أخبار الهيئة، فضلاً عن مؤشر السعادة الذي يقيس تجربة المتعامل في استخدامه للتطبيق وكذلك خدمة لوحة المغادرة التي تبين موعد انطلاق الحافلات القريبة من موقع المتعامل وغيرها من الميزات.

وأوضحت أن التطبيق يتميز بتوفير معلومات عن مواعيد رحلات التنقل وخيارات التكلفة وإشعارات مواعيد الإقلاع وعرض الرصيد المتوفر في حسابات نول وسالك ومستجدات الحركة المرورية مع تحديد المسارات الأفضل لوصول المتعامل إلى وجهته فضلاً عن التفاعل من خلال الدردشة الحية للاستفسارات العامة والشكاوى والمفقودات والاقتراحات وعدم الحاجة لتخطيط الرحلات المتكررة نتيجة حفظ التطبيق للرحلات الاعتيادية واستخدام خدمة التأجير الذكي عبر «Ekar وUdrive» وغيرها من المزايا التي جعلت التطبيق الأفضل لجميع الشرائح خلال تنقلاتهم اليومية.

وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق «سهيل» حصد مؤخرا جائزة أفضل الأعمال عن فئة أفضل ابتكار والتي منحتها شركة «أواردس إنتليجانس» ومقرها الولايات المتحدة مؤكدةً أن هيئة الطرق والمواصلات تسعى دوماً إلى تحقيق عدد من الغايات الاستراتيجية منها «دبي الذكية» و«إسعاد الناس» «وتميز هيئة الطرق والمواصلات» وأن خططها الحالية والمستقبلية يتم وضعها في إطار توجيهات وتوجهات الحكومة.