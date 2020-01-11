عمر الحلاوي (العين)

أعلنت وزارة التربية والتعليم منظومة جديدة لمعلمي الاحتياطي من المواطنين والمقيمين، عبر برنامج تدريبي يتضمن أساليب التدريس وبرامج للتعامل مع الطلاب.

وأفادت بأن معلمي الاحتياطي يتلقون مكافآت مالية، فيما سجل بعض المواطنين لالتحاق بالبرنامج في إطار العمل التطوعي ورد الجميل للوطن.

وقالت إن الأولوية أولوية في التعيين بالشواغر الوظيفية لفئة معلمي الاحتياطي خاصة المواطنين منهم.

وقال معالي المهندس حسين الحمادي وزير التربية والتعليم: إن الوزارة فتحت المجال لكل المواطنين والمقيمين للتسجيل في منظومة «معلم الاحتياطي»، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المواطنين، بينهم متقاعدون بعضهم كان يعمل في وظائف حكومية مختلفة، سجلوا في إطار العمل التطوعي وخدمة وطنهم ورد الجميل.

وأوضح الحمادي، خلال لقاء جمعه بأهالي العين في مجلس الطوية، أن فئة «معلم الاحتياطي» تنقسم إلى قسمين، يتمثل الأول في كون بعض المواطنين يدرسون الحصص مجاناً وتطوعاً، ومن بينهم متقاعدون يريدون رد الجميل للوطن، بينما يتمثل الثاني فيمن يحصلون على مكافآت مالية مقابل العمل كمعلم احتياطي، وهؤلاء لهم الأولوية في التعيين خاصة المواطنين منهم، في حال توافرت شواغر.

ولفت معاليه إلى أن خريجي كلية التربية يستطيعون التدريس من أولى روضة حتى الصف الثالث الابتدائي، حيث إنه لا توجد أعداد كافية من الخريجين المواطنين لتدريس بعض التخصصات مثل الرياضيات والإنجليزي واللغة العربية والكيمياء، فيما توجد شواغر للمواطنين في المدارس الثانوية والإعدادية لتدريس هذه التخصصات، فعدد الخريجين المواطنين لتدريس جميع المواد لا يتناسب مع حاجة وزارة التربية في المنظومة التعليمية بالمدارس.