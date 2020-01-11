لجنة الأسرة في «استشاري الشارقة» تزور المسنين

الشارقة (الاتحاد)

زارت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وفي أولى أعمالها بعد بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر، دار رعاية المسنين بالشارقة والتابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة ومجالسة كبار السن والاطمئنان على أحوالهم، وذلك في إطار المبادرات الاجتماعية للجنة.

حضر من لجنة شؤون الأسرة كل من فاطمة علي المهيري رئيسة اللجنة وعدد من الأعضاء ومن الأمانة العامة للمجلس هدى الحمادي.

وتفقدت اللجنة التي استقبلتها مريم القطري مديرة دار رعاية المسنين، كبار السن النزلاء من الرجال والنساء، حيث استمعت اللجنة إلى شرح مفصل عن مختلف الخدمات المقدمة لكل كبار السن في الدار على مدار الساعة خلال زيارة كبار السن في غرفهم وفي الاستراحات، وهدفت اللجنة في بداية أعمالها إلى تعزيز التواصل الإنساني وإدخال السرور والبهجة على كبار السن والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

وحرص أعضاء وعضوات اللجنة على مجالسة كبار السن والاستماع إلى آرائهم وقصص الماضي وما قدموه من خدمات للوطن.

ووجدت زيارة لجنة الأسرة صدى طيباً في نفوس المسنين الذين عبروا عن سعادتهم باللفتة الطيبة بالزيارة مع بداية عام 2020 كما لاقت الزيارة ترحيباً كبيراً لدى مسؤولي الدار . وأكدت فاطمة علي المهيري رئيسة لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن اللجنة من خلال أعضائها وعضواتها حرصوا على أن يشاركوا كبار السن أجواء بداية العام من خلال زيارتهم والاطمئنان على صحتهم.