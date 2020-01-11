30 طالبة بالجامعة القاسمية يتدربن على الإسعافات الأولية

الشارقة (الاتحاد) نظمت عمادة شؤون الطالبات بالجامعة القاسمية دورة إسعافات أولية أساسية، بالتعاون مع برنامج «ساند»استهدفت تعليم وتدريب ثلاثين طالبة من طالبات الجامعة على مهارات التدخل السريع وتقديم الإسعافات اللازمة في الحالات الحرجة.

وقامت بتقدم الدورية الدكتورة تغريد زهدي محمد متناولة كيفية التصرف أوقات الأزمات وأهم أسس الإسعافات الأولية إلى جانب إجراء تطبيقات لحالات إنقاذ لأشخاص مصابين وبيان أهمية التدخل للحفاظ على سلامتهم لحين وصول الأطقم الطبية.

وتلقت الطالبات تدريبات في كيفية تقديم الرعاية والعناية الأولية والفورية والمؤقتة التي يتلقاها الشخص نتيجة التعرض المفاجئ لحالة صحية طارئة وتعلمن نشر ثقافة الإسعافات الأولية في الميدان التربوي داخل الجامعات لما لها من مردود إيجابي واسع في المجتمع، حيث إن المسعفين باستطاعتهم تقديم الخدمة الإسعافية لمن يحتاجها، سواء في داخل الجامعة أو خارجها، أو في أي تجمع أسري أو اجتماعي.

وتفاعلت الطالبات مع الورشة التدريبية وقمت بإجراء إسعافات محاكاة لما ينبغي أن يتم في الحالات الحرجة إذا ما احتاجت المساعدة اللازمة.

يشار إلى أن برنامج «ساند» هو برنامج تطوعي في الدولة تم إطلاقه في العام 2009 لتعزيز جاهزية الدولة للاستجابة في حالات الطوارئ، وتم تطوير نموذج تدريب برنامج ساند وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية بما يتلاءم مع احتياجات وظروف وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة.

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