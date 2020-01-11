53 ورشة لجائزة وزير الداخلية

أبوظبي (الاتحاد) نفذت الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، ممثلةً بإدارة التميز والريادة خلال العام الماضي 53 ورشة ودورة تدريبية لمعايير جائزة وزير الداخلية استعرضت خلالها آليات التقديم والتقييم والتهيئة والاستعداد لاستقبال المقيمين، وبلغ المجموع الكلي للمستفيدين من خطط نشر ثقافة التميز المؤسسي 1930 منتسباً.

وشملت الورش التعريف بالعديد من الموضوعات، مثل دليل مرحلة المدير العام، وآلية تقييم مرحلة المدير العام، وآلية المشاركة في نظام التميز الإلكتروني، ودليل مرحلة القائد، ودليل وزارة الداخلية للتميز «مرحلة الوزير، مرحلة القائد»، كذلك عقدت ورش شرح آلية المشاركة في جائزة مركز سعادة المتعاملين وجائزة مراكز الشرطة، وورش تم تخصيصها لصياغة ملفات الترشح للجوائز «المؤسسية، الوظيفية»، وورش شرح معايير جائزة الجهة الرائدة، وورش شرح آلية تقييم واستلام ملفات المشاركة. وأكد العميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنه بفضل القيادة الحكيمة والدعم اللامحدود من القيادات الشرطية حققت جائزة وزير الداخلية للتميز خلال الدورات الأربع السابقة نجاحاً مميزاً.

وتابع الأمين العام: إن قيادتنا حققت التميز، وأرست استراتيجية تحقق أرقى المستويات في الكفاءة والقدرة، والتي تتمثل في الأداء فائق الجودة، وجوائز وزير الداخلية تمثل مجموعة من القيم الراسخة التي يقوم على أساسها العمل في الوزارة، وهي العدل والإنصاف والابتكار والشفافية والعمل بروح الفريق الواحد .

وأكد أن وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تتبنى رؤى استشرافية وتطلعات مستقبلية لاستشراف المستقبل.

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