شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طالبات يبتكرن جهازاً لحماية الأطفال من الغرق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت أربع طالبات بكليات التقنية العليا في مدينة زايد، تقنية حديثة لمراقبة الأطفال وإنقاذهم من الغرق في المسابح، باستخدام روبوت يعمل تلقائياً من دون تدخل بشري.
وقالت الطالبة وضحة راكان محمد المرر، لـ«الإمارات اليوم» إن مشروع الروبوت مزود بكاميرا من نوع (PIXY2)، تتعرف إلى سترة صفراء يرتديها الطفل أثناء وجوده في المسبح، موضحةً أن المشروع يتكون من كاميرتين مثبتتين على طرفي المسبح، إضافة إلى ذراع روبوتية تصل إلى الطفل وتلقي إليه عوامة.
وشرحت طريقة عمل المشروع، بأن الكاميرا ترصد الطفل، وتعمل عند تعرضه للغرق، وتحدد مكان الطفل، وتحولها إلى إحداثيات، ثم ترسلها إلى جهاز تخزين الإحداثيات المزود بكود، وعن طريق البرمجة يتم تحديد مكان الطفل، فتتحرك ذراع روبوتية نحو الطفل، حاملةً عوامة تلقيها إليه، ويصدر الجهاز إنذاراً صوتياً بأن طفلاً يتعرض للغرق، وإشارة ضوئية للتنبيه. وتابعت المرر، أنها اشتركت في تنفيذ المشروع مع سلامة أحمد سيف الهاملي، وشمسة فارس عيسى المزروعي، وشما سعيد فاضل الهاملي، في قسم الهندسة الإلكترونية، وأشرف على المشروع الدكتور عبدالإله الشباطات.
وذكرت أنهن واجهن تحديات عدة في بداية تنفيذ المشروع، لكن بالإصرار والعمل استطعن تنفيذه، لافتة إلى أنهن استغرقن ثمانية أشهر في تخطيط المشروع وتنفيذه.
وأفادت بأن المشروع فاز بالمركز الأول في مسابقة نظمتها كليات التقنية العليا في دبي خلال ديسمبر الماضي، وسيشارك في المرحلة الأولى من مسابقة بالعلوم نفكر التي من المتوقع تنظيمها خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 4 طالبات يبتكرن جهازاً لحماية الأطفال من الغرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.