الامارات | 82 خريجاً وظفتهم جامعة زايد في القطاع الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن 82 خريجاً وظفتهم جامعة زايد في القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن فريق تحدي المسرعات الحكومية في جامعة زايد من توظيف 82 من خريجي الجامعة بدوام كامل في عدد من شركات القطاع الخاص أخيراً.

وأفادت الجامعة بأن توظيف الخريجين يأتي تماشياً مع الجهود المكثفة التي وضعتها الدولة لتعزيز الوعي بأهمية العمل في القطاع الخاص وتسليط الضوء على الفرص التي تقدمها المؤسسات الخاصة للموظفين، حيث عملت الجامعة على رفع التحدي لزيادة نسبة توظيف الخريجين في هذا القطاع، لما له من دور وأثر كبير وملموس في انطلاق الخريجين في سوق العمل والمساهمة الفعلية في بناء اقتصاد الدولة.

وأوضحت أن فريق تحدي المسرعات الحكومية تجاوز الهدف الأساسي، ونجح في توظيف 82 خريجاً وخريجة بدوام كامل في عدد من الشركات في القطاع الخاص.