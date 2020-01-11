الامارات | 5 إجراءات للوقاية من مرض حمى القرم

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إجراءات للوقاية من مرض حمى القرم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت بلديتا أم القيوين ورأس الخيمة خمسة إجراءات الوقاية من مرض حمى القرم، (الكونغو النزفية)، أبرزها ارتداء ملابس فاتحة اللون عند الذبح لملاحظة حشرة القراد، المسببة للمرض، في حال وصولها إلى الجسم.

وذكرت بلدية رأس الخيمة أن حمى القرم مرض فيروسي مشترك بين الإنسان والحيوان، تراوح فترة حضانته ما بين يوم وستة أيام، مشيرة إلى أن الفيروس يستوطن في بعض دول آسيا والبلقان والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضحت أن من أعراض المرض الإصابة بالحمى والصداع وآلام العضلات والشعور بالغثيان والإسهال. ولفتت إلى أن الحيوانات والمواشي لا تظهر عليها أعراض المرض.

وأشارت بلدية أم القيوين، إلى أن مرض حمى القرم واسع الانتشار ويسببه فيروس تحمله حشرة القراد (الفيروسية النيروبية) التي تنتمي إلى عائلة فيروسات بونيا، وينتقل الفيروس إلى البشر إما عن طريق لدغة حشرة القراد أو بالاتصال المباشر بالدم أو بأنسجة وإفرازات الحيوانات المصابة أثناء الذبح أو بعده مباشرة.

الإجراءات الـ5

■■ارتداء القفازات والملابس الواقية أثناء التعامل مع الحيوانات

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أو أنسجتها خلال الذبح.

■■الرش المنتظم للحيوانات قبل ذبحها بأسبوعين بالمبيدات

الكيميائية المخصصة لقتل حشرة القراد.

■■ارتداء ملابس فاتحة اللون لسهولة اكتشاف وجود أي حشرات

على الملابس.

■■الالتزام بالذبح في المسالخ المعتمدة.

■■التخلص الآمن من مخلفات الذبح، ورش الحيوانات.