الامارات | قصص

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغلت عاملة نظافة (دوام جزئي) عملها لدى أسرة وسرقت مبالغ مالية وملابس، وتعاملت ربة البيت بطريقة ذكية مع الخادمة وأعدت لها كميناً أسهم في ضبطها.

وقالت صاحبة المنزل «عربية» إن الخادمة كانت تحضر إلى مقر سكنها من قبل شركة تنظيف، ولاحظت اختفاء منقولات وأموال، ولكي تتأكد من شكوكها وضعت علامة إكس على ورقة مالية من فئة 100 درهم ووضعتها في حقيبتها بغرفة المعيشة.

وبعد فترة أخبرتها الخادمة بأنها أنهت أعمال التنظيف وطلبت المغادرة، فسمحت لها واكتشفت اختفاء الورقة المالية، فاتصلت بها وطلبت منها العودة، ثم واجهتها فأقرت بجريمتها.

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إعداد: محمد فودة

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