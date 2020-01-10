«شرطة أبوظبي» تدعو السائقين للحذر خلال تساقط الأمطار

دعت شرطة أبوظبي السائقين للقيادة بحذر خلال تساقط الأمطار، مع توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرصة تكون السحب الركامية التي يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة ورياح نشطة إلى قوية السرعة.

وقال الشرطة عبر «تويتر»: «شرطة أبوظبي تنبه السائقين لتوخي الحذر أثناء قيادة المركبة خلال تساقط الأمطار ، والالتزام بشروط السلامة العامة، لتجنب وقوع الحو».

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