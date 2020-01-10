الامارات | بالفيديو.. السحب تحتضن جبل جيس وتوقعات بتساقط الثلوج

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. السحب تحتضن جبل جيس وتوقعات بتساقط الثلوج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت "الإمارات اليوم" خلو جبل جيس من المتنزهين نتيجة إغلاق شرطة رأس الخيمة عصر أمس الطريق المؤدي إلى الجبل بداية من طريق وادي البيح تحسبا لسقوط الأمطار الغزيرة وجريان الأودية وقطعها للطريق أمام المركبات، حيث احتضنت السحب الماطرة الكثيفة جبل جيس وسط أجواء باردة، وتوقع المركز الوطني للأرصاد، سقوط بعض المياه المتجمدة أو الثلوج على قمم الجبال في بعض المناطق.

ودعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مستخدمي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة والتي من شأنها أن تفقد السائق السيطرة على المركبة ما يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث المرورية.

وأوضحت أنه يجب على قائدي المركبات مضاعفة مسافة الأمان بين المركبات عن المسافة الاعتيادية وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى وتقليل السرعات على الطرق، وعدم ارتياد المناطق الجبلية أو الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمع مياه الأمطار وعدم ارتياد البحر خلال الظروف الجوية الحالية، ومتابعة النشرات الجوية من الجهات المختصة.

وساهم توقف الأمطار بعد صلاة الجمعة في المناطق الشمالية من الدولة إلى خروج المواطنين والمقيمين للتنزه في المناطق البرية والجبلية والصحراوية من أجل الاستمتاع بالأجواء الباردة، حيث شهد جانبا شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه إمارة رأس الخيمة ومنطقة الحمرانية ومزرع في إمارة رأس الخيمة توافد عدد كبير من المنتزهين للجلوس في المناطق البرية والصحراوية.