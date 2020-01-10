الامارات | 9 إجراءات للوقاية من مرض حمى القرم

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 إجراءات للوقاية من مرض حمى القرم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت بلديتا أم القيوين ورأس الخيمة تسعة إجراءات للوقاية من مرض حمى القرم، (الكونغو النزفية)، وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حذرت من مخاطر الإصابة بفيروس «حمى القرم» (الكونغو النزفية)، الذي ينشط بسبب ممارسات الذبح العشوائي للأضاحي، في البيوت أو عن طريق القصابين المتجولين، خارج المقاصب المعتمدة من البلديات، التي تزداد وتيرتها مع اقتراب موسم عيد الأضحى.

وأوضحت، الوزارة أن مرض حمى القرم (الكونغو النزفية) يُصنف ضمن الأمراض ذات الأولوية الصحية، ويتم التبليغ عنه خلال 24 ساعة، حتى يتسنى التدخل السريع لإجراءات التقصي الوبائي من قبل الجهات المعنية بالمرض.

وأشارت بلدية أم القيوين، إلى أن مرض حمى القرم واسع الانتشار ويسببه فيروس تحمله حشرة القراد (الفيروسية النيروبية) التي تنتمي إلى عائلة فيروسات بونيا وينتقل الفيروس إلى البشر إما عن طريق لدغة حشرة القراد أو بالاتصال المباشر بالدم أو أنسجة وإفرازات الحيوانات المصابة أثناء الذبح أو بعده مباشرة.

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وحدد البلدية أربع إجراءات للوقاية من حرض حمى القرم الكنغو النزفية، وهي: ارتداء القفازات وغيرها من الملابس الواقية أثناء التعامل مع الحيوانات أو أنسجتها خلال إجراء عمليات الذبح في المسالخ، والرش المنتظم للحيوانات بالمبيدات الكيمائية المخصصة لقتل حشرة القراد قبل ذبحها بأسبوعين، وارتداء ملابس فاتحة اللون لسهولة اكتشاف وجود أي حشرات من نوع القرادات على الملابس، والالتزام بالذبح في المسالخ المعتمدة.

وذكرت بلدية رأس الخيمة، أن حمى القرم مرض فيروسي مشترك بين الإنسان والحيوان، وأن فترة حضانة المرض تصل ما بين يوم إلى ستة أيام، مشيرة إلى أن الفيروس يستوطن في بعض دول آسيا والبلقان والشرق الأوسط وافريقيا.

وأوضحت أن من أعراض المرض الإصابة بالحمى والصداع وآلام العضلات والشعور بالغثيان والإسهال، ولفتت إلى أنه الحيوانات والمواشي لا يظهر عليها أعراض المرض.

وحددت بلدية رأس الخيمة خمسة إجراءات للوقاية من المرض، وهي: الذبح في مسالخ البلدية، وتجنب ملامسة أو سحق حشرة القراد، والتأكد من خلو المواشي من الحشرة، وارتداء الملابس الوقائية من المرض، والتخلص الآمن من مخلفات الذبح، ورش الحيوانات.