الامارات | «التربية» تفتح باب التسجيل للدراسة في المغرب‎

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تفتح باب التسجيل للدراسة في المغرب‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، أخيراً، عن فتح باب التسجيل للدراسات الجامعية والعليا للمواطنين، في المملكة المغربية، للسنة الأكاديمية المقبلة (2021/2020)، والتي تستهدف المدنيين والعسكريين.

وأفادت الوزارة على موقعها الإلكتروني بأن عدد المقاعد المخصصة للدراسة 50 مقعداً دراسياً، داعية الراغبين في الالتحاق بالدراسة الجامعية والعليا للمواطنين، إلى سرعة الحصول على موافقتها المسبقة، عبر التقديم على الخدمة الإلكترونية على موقع الوزارة «طلب الإفادة عن مؤسسة تعليمية/ برنامج دراسي»، مشيرة إلى أنها مستمرة في تلقى طلبات التسجيل حتى 31 من مارس المقبل.

وأوضحت الوزارة أن طلبات الالتحاق بالدراسة ستعرض على لجنة البعثات وستتم المفاضلة في الاختيار وفقاً لمعايير محددة، مشيرةً إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة هي كشف درجات وشهادات التخرج لجميع المؤهلات الدراسية السابقة، وشهادة لغة (ايلتس / توفل)، وشهادة استمرارية عمل تفيد طبيعة العمل والمسمى الوظيفي، وتعبئة نموذج التقديم الخاص بالترشيح من قبل المرشحين، والذي سيتم تزويد المرشحين به لاحقاً.