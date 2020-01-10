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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 10 يناير 2020

بالصور| نظرة على مقهى Cereal Killer في دبي مول

تم افتتاح مقهى Cereal Killer من لندن في دبي مول في عام 2017.

ويقدم المقهى الساحر أكثر من 120 نوعًا من الحبوب مع مجموعة متنوعة من مشروبات الحليب.

وتتميز القائمة أيضًا بمجموعة مختارة من الشطائر، مثل Pop-Tarts، الدجاج المقشور من الذرة، بالإضافة إلى المشروبات الساخنة والباردة، مثل المشروبات المخفوقة والشوكولاتة الساخنة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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إنه مكان صغير، مع عربة في الطابق الأرضي، أمام الشلال الشهير في المركز التجاري، حيث يمكن للعملاء الجلوس بشكل مريح على مقاعد مصممة لتقدم تجربة مريحة للزوار.