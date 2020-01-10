كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| تسارع العمل في جناح فرنسا بمعرض إكسبو دبي 2020

تتقدم أعمال البناء بوتيرة سريعة في جناح فرنسا في معرض إكسبو 2020 بدبي، حيث قال الفريق الذي يقف وراء العمل إن أنشطة الإنشاء الهيكلي للصلب قد اكتملت الآن.

ويقع الجناح داخل منطقة Mobility District، وقد بدأت أعمال البناء في الجناح الذي يمتد على مساحة 4200 متر مربع تحت عنوان التنوير عبر بناء لوحة من الألواح الشمسية الكهروضوئية (PV) قبل خمسة أشهر، وفقا للتفاصيل التي كشف عنها فريق الجناح.

وتشمل أنشطة التشييد التي أنجزها بالفعل المقاول البلجيكي Besix الذي يقوم ببناء الجناح أعمال الحفر والتشييد.

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وتم تنفيذ أعمال التصميم على الجناح من قبل Atelier du Prado- و Celnikier & Grabli، في حين تقدم شركة Otelio الفرعية للتنمية والهندسة المستدامة في Otelio تخطيط الاستدامة لجناح البلاد.

ووفقًا لفريق France Pavilion، تتضمن أنشطة الإنشاء التي يتم تنفيذها حاليًا أعمال صب الخرسانة وحديد التسليح والعمل على جدران الخزانات. ويقوم فريق البناء في الموقع أيضًا بتنفيذ عملية الإنشاء الفولاذي للجزء الثاني من العمل، وفقاً لموقع constructionweekonline.