كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن خدمة جديدة لإعادة التدوير في دبي

أطلقت خدمة غسيل الملابس في الإمارات Washmen خدمة جديدة لإعادة التدوير.

وعندما يضع العملاء طلبات الغسيل لدى فروع Washmen، يطلب منهم ترك جميع النفايات التي يمكن إعادة تدويرها خارج منازلهم، وسيتم نقلها والتخلص منها بالمجان.

ويمكن للعملاء التبرع بكافة النفايات البلاستيكية، بما في ذلك زجاجات المياه والأكياس والحاويات المصنوعة من البلاستيك، بالإضافة إلى نفايات الورق مثل الصحف والكرتون والنشرات وما إلى ذلك. ومع ذلك، لا يمكنك ترك نفايات الزجاج أو علب الصفيح أو نفايات الطعام الملوثة.

وبمجرد أن تضع طلب الغسيل الخاص بك، سيكون السائق على بابك في غضون 90 دقيقة. وستحتاج إلى وضع جميع نفايات إعادة التدوير الخاصة بك في ما يصل إلى ثلاثة من أكياس Washmen وتركها في الخارج بجوار ملابسك لجمعها، بحسب موقع واتس أون.

وفي الماضي، قدمت Washmen خدمات جمع أخرى مفيدة لمساعدة السكان، مثل التبرع بالملابس للهلال الأحمر خلال شهر رمضان.

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وذكر تقرير دبي للكربون لعام 2016 أن المواطن العادي في الإمارات يولد حوالي 2.7 كيلوغرام من النفايات كل يوم. وبالمقارنة، ينتج الأوروبي العادي 1.2 كجم فقط من النفايات يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تأخذ نفايات إعادة التدوير الخاصة بك إلى واحدة من هذه الأماكن العامة:

ممشى دبي مارينا – البلاستيك والزجاج والورق

محلات قرية الخضر – البلاستيك والزجاج والأوراق والعلب

قرية تلال الإمارات المروج – بلاستيك، ورق، علب

مركز الراشدية للتسوق – بلاستيك، ورق، علب، كرتون

مركز واحة القوز التجاري – بلاستيك، ورق

المرابع العربية مركز البيع بالتجزئة – البلاستيك والزجاج والأوراق والملابس والعلب

حديقة الصفا – البلاستيك والورق والكرتون وعلب

ند الشبا – البلاستيك والورق والكرتون وعلب

مواقع سبينيس المختلفة – البلاستيك، الورق، العلب

الشاط، والمشي، JBR – البلاستيك، الورق.

للمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الشركة: washmen.com