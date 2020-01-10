كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن حديقة داخلية للقفز قريباً في دبي

من المنتظر إطلاق حديقة جديدة للقفز للبالغين في دبي خلال وقت لاحق من هذا الشهر.

Street Maniax هو المفهوم الجديد الذي تم إحضاره إلى دبي من قِبل الأشخاص الذين يقفون خلف مشروع Air Maniax – حديقة المغامرات الداخلية الناجحة بشكل كبير في القوز، وسيفتتح في نفس المنطقة.

وفي حين أن Air Maniax يستهدف كل الأعمار، بدءًا من الأطفال الصغار وحتى البالغين، فقد تم تصميم Street Maniax للأشخاص البالغين، ويجمع بين الباركور الحر والترامبولينغ ضمن أشياء أخرى.

وهناك أكثر من عشرة أنشطة ترفع الأدرينالين في انتظارك في Street Maniax. بالإضافة إلى التحديات الرائعة مثلJump Tower dodgeball، وهناك أيضًا بعض الأنشطة التكنولوجية الجديدة الرائعة التي يمكنك تجربتها.

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انطلق إلى عالم مختلف باستخدام لعبة HADO، وهي لعبة AR للهواتف الذكية (الواقع المعزز) والتي تتطلب من اللاعبين ارتداء سماعة AR، ثم يحاربون الوحوش في لعبة المرح الجديدة.

ويقدم Street Maniax دروسًا في الباركور لأي شخص مهتم وكذلك في الترامبولين، لذلك إذا كنت لا ترغب في الذهاب إلى الجيم، فيمكنك الاستمتاع في هذا المكان وحرق نفس كمية السعرات الحرارية.

ويمكنك الاسترخاء في المقهى الترحيبي الذي يقدم مجموعة من الحلويات اللذيذة والوجبات الخفيفة، فضلاً عن مجموعة من المشروبات الباردة المرطبة للعطش والقهوة الساخنة، بحسب موقع واتس أون.

هاتف: 043488981. facebook.com/airmaniax