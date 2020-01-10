أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع
تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم.
وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة غلف نيوز:
Underwater
طاقم باحثين تحت الماء يتهافتون للوصول إلى بر الأمان بعدما دمر زلزال معملهم الموجود تحت الأرض.
Like a Boss
تقوم صديقتان بإنشاء وبناء شركة تجميل ناجحة من الألف إلى الياء، لكن عرض الاستحواذ يبدأ في اختبار صداقتهما.
1917
يذهب جنديان بريطانيان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهما المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ قاتل.
My Spy
يجد أحد عملاء “سي آي إيه” نفسه تحت رحمة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات بعد أن تم إرساله سريًا لاستطلاع أسرتها.
Mission Unstapabol
بعد إطلاق سراحه من السجن الذي دخله على جريمة لم يرتكبها، عاد اللص الأكثر أناقة والأرقى في المدينة دون روبرت فورتون للعمل من جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.