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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 10 يناير 2020 أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم. وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة غلف نيوز: Underwater طاقم باحثين تحت الماء يتهافتون للوصول إلى بر الأمان بعدما دمر زلزال معملهم الموجود تحت الأرض. Like a Boss تقوم صديقتان بإنشاء وبناء شركة تجميل ناجحة من الألف إلى الياء، لكن عرض الاستحواذ يبدأ في اختبار صداقتهما. 1917 يذهب جنديان بريطانيان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهما المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ قاتل. Advertisements My Spy يجد أحد عملاء “سي آي إيه” نفسه تحت رحمة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات بعد أن تم إرساله سريًا لاستطلاع أسرتها. Mission Unstapabol بعد إطلاق سراحه من السجن الذي دخله على جريمة لم يرتكبها، عاد اللص الأكثر أناقة والأرقى في المدينة دون روبرت فورتون للعمل من جديد.

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