الامارات | عامل يهتك عرض طفل بالإكراه‎

شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يهتك عرض طفل بالإكراه‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت النيابة العامة في دبي، إلى عامل آسيوي جناية هتك العرض بالإكراه بحق طفل (8 سنوات)، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته. وأفاد شاهد من شرطة دبي بأن عم الطفل أمسك بالمتهم، وتبين أن الطفل كان يلعب بدراجته فتعطلت، فطلب من المتهم مساعدته في إصلاحها، لكنه تحرش به، ثم لاذ بالفرار، ولم يستطع الطفل مقاومته خوفاً منه، لكنه ابلغ عمه الذي ترصد المتهم وأمسكه، وكان المتهم خائفاً ومرتبكاً وأنكر تحرشه بالطفل مشيراً إلى أنه ضربه على منطقة حساسة من جسده دون أن يقصد الإساءة إليه. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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