أبوظبي (الاتحاد) وصف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مبادرة «تعاضد الأصدقاء» التي أطلقتها الإمارات، تضامناً مع المتضررين من حرائق الغابات في أستراليا بأنها بادرة طيبة. وأعاد سموه نشر تغريدة وصورة لرائد الفضاء سلطان النيادي قال فيها: «زرت بصحبة عدد من الإماراتيين أستراليا للتضامن معها، مدفوعين بعواطف المحبة والدعم للبلد الذي عشنا ودرسنا فيه لسنوات.. انضموا إلينا في التعبير عن تضامننا مع أستراليا في هذه الأزمة». اقرأ أيضاً.. الإمارات تطلق مبادرة «تعاضد الأصدقاء» تضامناً مع متضرري حرائق أستراليا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بن زايد: «تعاضد الأصدقاء» بادرة طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.