ورشة تعريفية في الشارقة لجائزة الأميرة صيتة

الشارقة (الاتحاد) يستضيف المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ورشة تعريفية لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، وذلك بمقره يوم الاثنين 13 يناير.

وأكد أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على أهمية هذه الاستضافة من منطلق تعزيز الجهود المشتركة مع جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي والتعريف بها في الدولة.

من جانبه أعرب الدكتور فهد المغلوث الأمين العام للجائزة عن شكره لاستضافة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الجائزة في مقره. وقال إن هذا العمل يأتي في إطار المبادرات المشتركة بين جائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي والمؤسسات الحكومية والأكاديمية بدولة الإمارات العربية المتحدة للتعريف بالجائزة، ودعوة المجتمع الإماراتي للمشاركة في فئاتها وتنمية الأدوار بما يحقق تطلعات الجائزة.

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