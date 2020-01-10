عمار النعيمي يؤكد أهمية التأهيل الأكاديمي والعلمي لأبناء الوطن

عجمان (وام)

تسلم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان نسخة من رسالة الماجستير في مقترح لسياسة الفحص الطبي الدوري للكشف عن الأمراض الأكثر شيوعاً بين الإماراتيين التي حصل عليها عبدالله أحمد الرئيسي رئيس قسم العلاقات العامة في مدينة خلفية الطبية بعجمان من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وأكد سمو ولي عهد عجمان - خلال اللقاء - أهمية التأهيل الأكاديمي والعلمي لأبناء الوطن، وأن العلم يظل حاجة إنسانية دائمة ومتجددة لا تحدها حدود لخدمة المجتمع.

وقال إنه يشعر بالفخر والاعتزاز والرضا لنيل أحد أبناء عجمان مثل هذه الدرجة العلمية المتميزة، وأن يكون موضوع رسالة الماجستير في مجال مهم جداً خاصة في الكشف عن الأمراض الأكثر انتشاراً، والعمل على وضع الخطط والبرامج للحد من انتشارها، ما يشجع الآخرين على مواصلة مسيرة التعليم، والوصول إلى أعلى الدرجات العلمية من خلال استكمال دراساتهم، وسعيهم نحو تحقيق إنجاز علمي لخدمة الوطن.

وأشاد بقيادة الدولة الحكيمة التي تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم وإتاحة الفرصة لكل من يرغب بالتزود بالعلم، سواء عن طريق الدراسة الأكاديمية المنتظمة أو عبر الدورات مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح سموه أن التطور والنهضة الحضارية التي تشهدها الإمارات تقوم اليوم على أبناء الوطن المؤهلين والمطلعين دائما على كل جديد، سواء في العلوم المختلفة العلمية والطبية والأدبية والاجتماعية أو القانونية والأمنية أو أي علوم إنسانية التي أصبح لا غنى عنها في رقي وازدهار الوطن.

وشددت الرسالة في موضوعها على ضرورة وجود آلية لإجراء فحص طبي دوري وخاصة للأمراض الأكثر انتشاراً ومعرفة معدلاتها لوضع البرامج الكفيلة للحد من انتشارها. وأعرب عبدالله الرئيسي عن تقديره وسعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان وبحفاوة الاستقبال التي وجدها من سموه والكلمات الطيبة التي يعتبرها وساماً وزاداً في مسيرته العملية والعلمية، مشيراً إلى أن اهتمام القيادة بالعلم يدفع بمزيد من التحصيل والتشجيع لنيل أرفع الشهادات من أرقى الجامعات في العالم.

وكان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي قد استمع من صاحب الرسالة إلى شرح واف لما احتوته رسالة الماجستير.