نهيان بن زايد ونهيان بن مبارك يحضران أفراح المرر والمزروعي

العين (وام) حضر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقيم مساء أمس، بمناسبة زفاف أحمد الكندي مصبح الكندي المرر إلى كريمة سعيد عبيد محمد المزروعي وعبدالله راشد مصبح الكندي المرر إلى كريمة أحمد محمد خلف المزروعي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في نادي الضباط بأبوظبي الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، وعدد من الشخصيات وكبار المسؤولين وجمع كبير من المهنئين والأهل والأصدقاء.

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