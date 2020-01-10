حمدان بن زايد: الصيد ركيزة رئيسة في الأمن الغذائي

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي حرص القيادة الرشيدة للدولة على دعم مهنة الصيد وتشجيع الصيادين على التمسك بها باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية والمهمة في مجال الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر النخيل عدداً من صيادي إمارة أبوظبي بحضور معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي واللواء الركن طيار علي محمد مصلح الأحبابي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.

وشدد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المعنية التي تنظم مهنة الصيد وتحافظ على الثروة السمكية وتنميتها. ودعا الصيادين إلى أهمية اتباع القوانين المنظمة لمهنة الصيد للحفاظ على الثروة السمكية المحلية وضمان استدامة مخزونها واستدامة القطاع بشكل عام.

وأكد سموه أهمية الثروات البحرية وقيمتها في الموروث التاريخي للمنطقة، مشيراً إلى أن المخزون السمكي تعرض مؤخراً للاستنزاف الشديد نتيجة لبعض ممارسات الصيد الخاطئة وغير المستدامة.

وحث سموه الصيادين على ضرورة المحافظة على البيئة البحرية، مشدداً على أهمية التعاون بين الصيادين والجهات المعنية من خلال تطبيق القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالثروة السمكية والتي من شأنها أن تسهم في استدامة الثروة السمكية وحمايتها.

وأشار سموه إلى أن تلك الجهات تسعى دائماً إلى مواجهة وحل المعوقات التي تواجه الصيادين واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة لهم. وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إن القرارات التنظيمية لمصايد الأسماك التي صدرت مؤخراً أسهمت في تحسين حالة المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف الجائر وفقاً لبعض المؤشرات.

واستمع سموه من الصيادين إلى أبرز الخدمات المقدمة لهم والتحديات التي تواجههم ووجه بتذليلها وتوفير الدعم اللازم لهم لضمان استدامة مهنة الصيد.

من جانبهم أكد الصيادون التزامهم بجميع الأنظمة والقوانين التي تنظم مهنة الصيد مشيدين بمبادرات القيادة الرشيدة في هذا الجانب ودعمها المستمر لهم الأمر الذي يدفعهم دائماً لمواصلة العمل في هذه المهنة والتمسك بها والمحافظة عليها للأجيال المقبلة. ووجهوا الشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على الاستقبال، مشيدين بدعم سموه المتواصل والاطلاع عن قرب على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم لإزالة أية معوقات قد تواجههم خلال ممارسة مهنتهم التي تمثل موروث الأجداد والآباء.

حضر اللقاء سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي وأحمد ثاني مرشد الرميثي مساعد الأمين العام للثروة السمكية في الهيئة.