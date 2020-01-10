أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كانت متوسطة على الرويس وجبل الظنة وغياثي ومنطقة الظفرة والشوامخ بأبوظبي، بفعل امتداد منخفض جوي علوي من الغرب تصاحبه كتلة هوائية باردة يتزامن معه امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر.

وتهيأت فرصة تكون سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، بلغت سرعتها على اليابسة 45 كم/‏‏ساعة، ووصلت إلى 70 كم/‏‏ ساعة على البحر أحياناً، والبحر مضطرب الموج، ووصل ارتفاع الموج إلى 9 أقدام مع نشاط السحب.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غير مستقر وممطراً على أغلب مناطق الدولة، وأن تكون الأمطار مختلفة الشدة على فترات مصحوبة بالبرق والرعد، وتؤدي أحياناً إلى جريان الأودية، والرياح جنوبية تتحول إلى شمالية غربية غرباً صباح السبت، معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 35 إلى 45 تصل إلى 70 كم/‏‏س مع تكون السحب، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وبحر عمان، ويتوقع أن يصل الموج في العمق 7 أقدام بالخليج العربي، و8 أقدام بالعمق في بحر عمان.

ووفقاً للمركز، يستمر سقوط الأمطار غداً السبت، خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية والداخلية وتقل السحب تدريجيًا مع المساء، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 35 إلى 50 تصل إلى 60 كم/‏‏س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وفي بحر عمان، ويصل ارتفاع الموج في الخليج العربي إلى 11 قدماً، بينما يصل ارتفاع الموج في بحر عمان إلى 9 أقدام بالعمق.

وتخف حدة الحالة الجوية بوجه عام يوم الأحد ويكون الطقس غائماً إلى غائم جزئياً مع فرصة لسقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويحتمل سقوط بعض المياه المتجمدة أو الثلوج على قمم الجبال، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحياناً على البحر، وسرعتها من 30 إلى 45 تصل إلى 55 كم/‏‏س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب في بحر عمان.

في رأس الخيمة.. إغلاق طريق «جيس»

محمد صلاح (رأس الخيمة)

شهدت إمارة رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار متفاوتة الشدة، فيما أغلقت الشرطة بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة طريق جبل جيس كإجراء احترازي، حفاظاً على سلامة رواد المناطق الجبلية والأودية، وسط تكثيف الجهود لتفادي أي تداعيات.

وأوضح المهندس عيسى الشامسي نائب مدير دائرة الخدمات العامة رئيس لجنة الطوارئ في دائرة الخدمات العامة أن الدائرة رفعت حالة الاستنفار واتخذت الاستعدادات اللازمة، كما نشرت الفرق المعنية والصهاريج والتناكر والمضخات لسحب المياه المتجمعة في المناطق السكنية المنخفضة والطرقات الحيوية، لتفادي وقوع ازدحامات مرورية، أو دخول مياه الأمطار للمنازل السكنية.

وأضاف: تم توزيع الآليات والمعدات والمضخات في مناطق عدة أهمها المناطق الشمالية وجبل جيس وشمل والرمس والحيل والمناطق الوسطى ورأس الخيمة والظيت والمناطق الجنوبية، كما دفعت الدائرة بعدد كبير من معدات إزالة المعوقات.