328 متسابقاًً إلى نهائية «رأس الخيمة للقرآن»

محمد صلاح (رأس الخيمة) اعتمدت اللجنة العليا لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم قائمة المتأهلين للدورة للمرحلة النهائية من الدورة العشرين لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، والتي ستنطلق الأسبوع المقبل.

وأوضح أحمد إبراهيم سبيعان أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم ورئيس اللجنة العليا المنظمة لها: أن اللجنة المنظمة اعتمدت أسماء المتأهلين من الاختبارات التمهيدية من أصل 1586 مشاركاً من كلا الجنسين، ليتأهل منهم 328 متسابقاً، منهم 185 من الإناث و143 من الذكور، مبيناً أن هذا النجاح ثمرة من ثمرات دعم الحكومة الرشيدة للجائزة وعنايتها بها.

وذكر أن المتسابقين الذين اجتازوا الاختبارات التمهيدية بنجاح، وتم اعتماد أسمائهم سيخوضون الاختبارات النهائية في الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الاختبارات النهائية ستجرى بمسجد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي في منطقة النخيل بالنسبة للذكور.

وسيشهد مسجد الشيخ زايد بمنطقة كورنيش القواسم الاختبارات النهائية للإناث، فيما ستكتمل الاختبارات لفئات نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ومسابقة أصحاب الهمم ومسابقة موظفي مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه خلال الفترة المقبلة.

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