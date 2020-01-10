علاج 44579 مريضاً في مركز الهلال الأحمر الطبي في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

قدم مركز الهلال الأحمر الطبي في الشارقة خدماته الطبية والعلاجية والاستشارات الطبية لنحو 44 ألفاً و579 مريضاً مع انتهاء العام الماضي 2019، ليرفع بذلك عدد المستفيدين من خدماته الطبية المجانية منذ تأسيسه في الربع الأخير من العام 2008 إلى نهاية ديسمبر 2019 إلى 391 ألفاً و803 مرضى.

وقال عبد الله غانم المهيري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في إمارة الشارقة: نحن سعداء بالدور الكبير الذي يبذله مركز الهلال الأحمر الطبي في تقديم خدماته المجانية لشرائح واسعة من المستفيدين، منطلقين في ذلك من توجيهات قيادتنا الرشيدة في تقديم خدمات صحية لذوي الدخل المحدود، والتقليل من معاناة المرضى وآلامهم، إضافة إلى نشر فكرة التطوع في المجتمع، تعبيراً عن تقدير الإنسانية، وانسجاماً مع الدعم اللامحدود الذي توفره دولتنا العزيزة لحياة كريمة وآمنة للجميع.

وتراوحت أعداد المرضى المستفيدين من خدمات مركز الهلال الأحمر الطبي في الشارقة حسب التخصصات الطبية المتاحة، حيث تصدرت خدمات الأمراض المزمنة المركز الأول بنحو 9792 مريضاً، وجاءت الخدمات المقدمة عن طريق الطب العام ثانياً بنحو 9584 مريضاً، وحلت الخدمات الطبية المتعلقة بصحة الفم والأسنان ثالثاً بنحو 5529 مريضاً، وحلت الخدمات المقدمة في الأمراض الجلدية رابعاً بنحو 4287 مريضاً.

على صعيد متصل، بلغ عدد المرضى المستفيدين من الخدمات الطبية المتعلقة بالباطنية نحو 4346 مريضاً، وجاء قسم أمراض الأنف والأذن والحنجرة في المرتبة السادسة بتقديم خدماته لنحو 3201 مريض، وحلت الجراحة العامة في الترتيب السابع للخدمات المقدمة من قبل المركز، واستفاد منها نحو 2087 مريضاً.

في المرتبة الثامنة، قدم مركز العيون خدماته الطبية لنحو 1391 مريضاً، بينما قدم قسم النسائية والتوليد خدماته لنحو 1271 مستفيداً ليحل في المرتبة التاسعة، وحل طب الأطفال والسكري في المرتبة العاشرة بتقديم خدمات علاجية لنحو 1136 مريضاً، وحل الطب التكميلي وطب القلب في المرتبتين الحادية عشرة والثانية عشرة بتقديم خدماتهما لنحو 413، و111 مريضاً على التوالي، ليكون إجمالي المستفيدين من الخدمات الطبية المباشرة لمركز الهلال الأحمر الطبي في الشارقة مع نهاية العام 2019 نحو 7360 مريضاً.

ويقدم المركز خدمات متنوعة للمرضى، بينها أيضاً خدمة المختبر الطبي الذي يقوم بالفحوص الآتية: اختبارات وظائف الكبد، واختبارات وظائف الكلى، وعلامات الورم، والغدة الدرقية، وتحليل الدم الشامل، وعوامل تخثر الدم، والأحياء المجهرية، والفيروسات، وفحص فيتامين دي.