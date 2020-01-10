الأربعاء المقبل حجز مركبات الأجرة بدبي عبر منصة «هلا»

دبي (الاتحاد)

حولت هيئة الطرق والمواصلات بدبي خدمات الحجز والتوزيع لمركبات الأجرة بالكامل إلى نظام «هلا» للحجز الإلكتروني، اعتباراً من 15 يناير 2020، وتم اتخاذ هذه الخطوة في سياق مساعي الهيئة لتطوير خدمات مركبات الأجرة بدبي وتسهيل وصولها للجميع، ونجحت هلا في تحويل قطاع عريض من المتعاملين إلى النظام الإلكتروني منذ إطلاق الخدمة في 29 أغسطس 2019، حيث تم حجز أكثر من مليوني رحلة.

وإدراكاً من هيئة الطرق والمواصلات وهلا للتحديات التي قد تواجه كبار السن من المواطنين والمقيمين وكذلك أصحاب الهمم في استخدام التطبيق، سيقوم المعنيون بالتواصل معهم من خلال توفير خط اتصال للمساعدة بعد تسجيل بياناتهم. وستبدأ عملية التحوّل في 15 يناير بإغلاق جزئي لخدمات الاتصال في مركز الحجز والتوزيع لمركبات الأجرة من أجل استكمال قاعدة بيانات شرائح المتعاملين المذكورين أعلاه.

«هلا»، التي تمثل مشروعاً مشتركاً بين هيئة الطرق والمواصلات وكريم، تمكّن سكان وزوار دبي من التعرّف على أقرب مركبة لتاكسي دبي بضغطة زر، وسيحصل المتعاملون على تأكيد للحجز في أقل من 10 ثوانٍ، وعلى مركبة في معدل زمني قدره 3.5 دقيقة، مع الاستفادة من تجربة أفضل حاصلة على تقييم جودة بمعدل 4.8-5 نجوم.

لاستخدام هلا، يتوجب على المتعاملين تحميل تطبيق كريم وإنشاء حسابات عبر هواتفهم المحمولة، ومن ثم إتمام عملية حجز مركبات هلا (تاكسي دبي) عبر تطبيق كريم.