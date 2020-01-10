13 مليون درهم مساعدات «خيرية أم القيوين» العام الماضي

سعيد أحمد (أم القيوين)

قال الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، إن الجمعية قدمت 13 مليوناً و360 ألف درهم مساعدات خيرية وإنسانية خلال العام الماضي، استفادت منها أسر مواطنة ومقيمة من ذوي الدخل المحدود.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المجلس بمقر الجمعية أول أمس، بحضوره والأعضاء، وناقش التقرير الإداري والمالي للجمعية والميزانية الختامية للسنة المنتهية في عام 2019، ومتابعة سير العمل ووضع آليات جديدة للمشاريع والمساعدة التي ستقدمها الجمعية خلال العام الجاري.

ووجّه الشيخ مروان المعلا، الجمعية إلى مضاعفة جهودها في تقديم مساعداتها الإنسانية والخيرية لتوفير الحياة الكريمة لسائر الشرائح المجتمعية، من أجل تحقيق أهداف الدولة التي أرسى معالمها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتعزيز مسيرة النهضة الحضارية والتنموية التي تواكبها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يولي العمل الإنساني والخيري كل الاهتمام والرعاية من أجل توفير السعادة التي تنشدها الدولة لمواطنيها والمقيمين على أرضها على حد سواء.

وقال عيسى علي بولحيول، مدير جمعية أم القيوين الخيرية، إن الحكومة الرشيدة غرست الخير والأمل باسم دولة الإمارات في كل بقعة في العالم، لتكون سباقة دائماً إلى إحداث التغيير الإيجابي، والعمل الخيري من أجل بناء مستقبل أفضل للإنسان.

وأضاف أن الجمعية تسعى دائما إلى مواكبة ما تشهده الدولة من تقدم واستخدام التكنولوجيا والإدارة الإلكترونية، للتوصل إلى مستحقي المساعدات من أفراد ومؤسسات والحالات المحتاجة وتلبية الطلبات المستوفية للشروط، سواء في التعليم والصحة والإغاثة والعمل الخيري، وفق ما تمليه علينا مبادئ النظام الأساسي والقيم لتحقيق الشفافية والمصداقية والعطاء بكرامة والإبداع والابتكار، وتحقيق عدالة التكافل الاجتماعي على أفضل وجه.