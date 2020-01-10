تعزيز مهارات 400 طالب في الذكاء الاصطناعي

دبي (وام)

شارك 400 من طلبة المدرسة الإماراتية بمرحلتي التعليم الثانية والثالثة في معسكر كشافة الذكاء الاصطناعي والروبوت، التي انطلقت يوم الأحد الماضي في مجمع المراكز التخصصية في كلباء - الشارقة ومجمع المراكز التخصصية في الممزر - دبي، ويختتم غداً.

ويأتي المعسكر في إطار مبادرة «كشافة الذكاء الاصطناعي والروبوت»، ويستهدف تأهيل طلبة المدرسة الإماراتية وصقل مهاراتهم، وإشباع شغفهم في مجال الأنشطة الكشفية ومجال الذكاء الاصطناعي والروبوت، وإعدادهم وتدريبهم على الانخراط والتنافس في الأنشطة والمجالات الحديثة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع التقنيات الحديثة، ما يزودهم بمجموعة كبيرة من المهارات العلمية والحياتية القيمة.

وتسهم مبادرة كشافة الذكاء الاصطناعي والروبوت، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالتزامن مع عام «الاستعداد للخمسين»، في توسيع دائرة الطلبة المستهدفين في مدارس الدولة لتجمع ذوي المهارات الكشفية مع أولئك الشغوفين بعلوم الذكاء الاصطناعي والروبوت، لتحفيزهم على التفوق في هذا الميدان المتنامي على المستوى العالمي، وتحفيز الميول الكشفية في شخصياتهم، وتعزيز مشاعرهم الوطنية، وتأهيلهم لتمثيل الدولة بشكل مشرف في المسابقات المحلية والدولية، بما يسهم في النهاية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 المتمحورة حول التأسيس لنظام تعليمي رفيع المستوى، يدعم اقتصاداً تنافسياً معرفياً مبنياً على الابتكار.

ويشتمل المعسكر على أربعة مسارات هي، مسار الروبوت الغواصة ROV، ومسار الروبوت فيرست FTC، ومسار الروبوت فيرست FLL، ومسارات Masterskills للمهارات المتقدمة التي تنظم في مجمع المراكز التخصصية في دبي. وتتطلب المنافسة في هذه المسارات قدراً كبيراً من ضبط النفس والحزم والالتزام والقدرة على إدارة الوقت والثقة في الذات والاعتماد عليها، والقابلية للعمل في إطار الفريق وقيادته.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم.. «أصبحت علوم الذكاء الاصطناعي والروبوت من المعارف الأساسية التي تميز العصر الذي نعيشه، ولن يمر وقت طويل قبل أن تمثل هذه العلوم جزءاً أساسياً من المناهج الدراسية في دول العالم. وتدرك وزارة التربية والتعليم حجم ما يمكن أن تسهم به هذه العلوم الحديثة لطلبتنا، سواء من ناحية التحصيل العلمي والتطور الأكاديمي، أو من ناحية بناء شخصياتهم المؤهلة للتعامل مع معطيات العصر الحديث، ويترجم معسكر كشافة الذكاء الاصطناعي والروبوت جهود الوزارة في هذا الإطار».

ويتأهب 3731 متسابقاً من مختلف المراحل التعليمية في مدارس الدولة للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة من سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم، حيث تنطلق البطولة الوطنية في 23 فبراير المقبل. يذكر أن أبطال السلسلة يتأهلون لتمثيل دولة الإمارات في 10 مسابقات دولية تعقد على مدار العام 2020 في كل من مصر والولايات المتحدة الأميركية وجمهورية التشيك وفرنسا وسنغافورة.

وأطلقت حكومة دولة الإمارات في أكتوبر 2017 استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي «AI»، التي تمثل المرحلة التالية لحقبة الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة، بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل في العالم بالمجالات كافة.