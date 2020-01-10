سعيد بن طحنون يحضر أفراح النعيمي والشامسي والحساني والنيادي

العين (وام) حضر معالي الدكتور الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم خليفة سويدان بخيت النعيمي بمناسبة زفاف نجله «مبارك» إلى كريمة خالد منصور سيف الشامسي.

كما حضر الحفل -الذي أقيم في قاعة أفراح الهيلي بالعين- الشيخ محمد بن سلطان بن سرور الظاهري وعدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وحشد كبير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

كما حضر معالي الدكتور الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة خالد محمد سيف الحساني بمناسبة زفاف نجلها «محمد» إلى كريمة درويش سعيد محمد الحساني. وحضر الحفل -الذي أقيم في قاعة أفراح زاخر بالعين- عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وحشد كبير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

كما حضر معاليه حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة حمود بن حمدان بن راشد النعيمي بمناسبة زفاف نجليه «حمدان» و«بدر» إلى كريمتي علي مصبح سعيد بن عبيد النيادي. وحضر الحفل -الذي أقيم في قاعة أفراح الظاهر بالعين- عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وحشد كبير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

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