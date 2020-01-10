خطط لتحسين خدمات «طب الأسرة»

دبي (الاتحاد)

أكدت مؤسسة دبي للرعاية الصحية بهيئة الصحة في دبي، أن طب الأسرة يعد العصب الأساس لمنظومة الرعاية الصحية ومحور الاهتمام البالغ من المؤسسات المسؤولة عن صحة الفرد والمجتمع التي ترى في هذا التخصص الطبي دعماً مباشراً لجميع الجهود المبذولة في جانبي الوقاية والعلاج.

وقال الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي للمؤسسة بكلمته في افتتاح المؤتمر الثالث لشعبة الإمارات لطب الأسرة في الجمعية الذي يستمر ثلاثة أيام بحضور حشد كبير من الأطباء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها، إن طب الأسرة شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً سريعاً على مستوى العلوم الأكاديمية والبحوث والممارسات المهنية وحتى التقنيات والتجهيزات والبرامج وأساليب التشخيص والوقاية والعلاج.

وأشار إلى أن هيئة الصحة بدبي أدركت أهمية طب الأسرة في وقت مبكر ورصدت مجموعة من الخطط و البرامج التطويرية التي شملت طب الأسرة وجميع الأقسام والتخصصات الطبية ذات العلاقة التي تم رفدها بنخب متخصصة وتزويدها بأحدث التجهيزات والتقنيات والحلول الذكية، وذلك في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، موضحاً أن خدمات طب الأسرة في الهيئة أضحت في مقدمة الخدمات الأعلى جودة التي تسعى الهيئة من خلالها إلى تحقيق رضا المتعاملين وسعادة المرضى.

من جانبها، قالت الدكتورة وديعة شريف مديرة إدارة التعليم الطبي و الأبحاث في هيئة الصحة بدبي رئيسة شعبة الإمارات لطب الأسرة، إن المؤتمر يناقش أحدث التطورات في مجال طب الأسرة و يسلط الضوء على أحدث التطورات والاطلاع على أهم المستجدات في هذا المجال وذلك في إطار تقديم خدمات صحية متميزة لمجتمع الإمارات، وفقاً للمعايير العالمية والموضوعات المتعلقة بالسياسات الصحية والأمراض الأكثر شيوعاً مثل انتشار الأمراض السرطانية وأمراض القلب والشرايين وأمراض الجهاز التنفسي والصحة النفسية وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض العصبية إلى جانب التركيز على الرعاية الصحية لكافة فئات المجتمع وفي مراحل العمرية المختلفة.

وأضافت أن المؤتمر يتناول جميع النواحي التخصصية والتدريبية من خلال العديد من ورش العمل والمحاضرات العلمية لاكتساب المعارف الجديدة في هذا المجال.