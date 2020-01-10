«تقنية الوطني» تعتمد خطة مناقشة «خدمات الاتصالات»

دبي (الاتحاد) اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، خطة عملها في شأن مناقشة موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عائشة راشد ليتيم رئيسة اللجنة.

حضر الاجتماع محمد عيسي الكشف مقرر اللجنة، وعفراء بخيت العليلي، ومريم ماجد بن ثنيه، ويوسف عبدالله الشحي.

وقال الكشف «إن اللجنة ناقشت واعتمدت خطة عملها لمناقشة موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، حيث تضمنت الخطة عقد حلقة نقاشية للاطلاع على آراء المجتمع حول جودة تلك الخدمات والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، مضيفاً بأن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية للجهات المزودة لخدمات الاتصالات في الدولة للاطلاع عن كثب على جودة تلك الخدمات، وما تقدمه من تسهيلات لعملائها من أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

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