تدريب ممرضات المدارس على وقاية الطلبة من «السكري»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت جمعية أصدقاء السكري إحدى الجمعيات التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة عمل تدريبية لممرضات المدارس المشاركة في برنامج «البطل الخارق»، إحدى مبادرات الجمعية السنوية الرامية إلى توعية كافة أفراد المجتمع، بمرض السكري وكيفية التعامل معه، وطرق الوقاية منه.

وتضمنت الورشة التي أقيمت أمس في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، وحضرها كل من خولة الحاج رئيس جمعية أصدقاء السكري، والدكتورة إلهام الأميري نائب رئيس الجمعية، عدة محاور رئيسية قدمتها الدكتور إلهام الأميري وعدد من الأطباء في مستشفى القاسمي، من أهمها تدريب المنسقات والممرضات على الطرق المبتكرة في توعية وتثقيف الطلبة المصابين وغير المصابين بمرض السكري، وكيفية الوقاية والتعايش مع هذا المرض، كما سلطت الورشة الضوء على حقوق الأطفال المصابين بالسكري في ممارسة حياتهم الطبيعية كباقي أقرانهم، إلى جانب تقديم إرشادات صحية حول طرق معالجة نقص سكر الدم وكيفية استعمال أجهزة قياسه، وشرائط فحص البول لتحري نسبة السكر والكيتون في الدم وكيفية حقن الأنسولين والغلوكاكون.

وأكدت خولة الحاج، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود الجمعية للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين باختلاف فئاتهم العُمرية، وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي، وتقليل فرص إصابتهم بمرض السكري.

وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من الحضور ولاقت استحسان المشاركات، حيث أشادت بعض الممرضات بأهمية هذه الورشة ودورها في تقديم آخر المستجدات العلمية حول مرض السكري وطرق الوقاية منه.