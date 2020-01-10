التعامل مع الأبناء في محاضرة بالذيد

الشارقة ( الاتحاد) نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي محاضرة حول كيفية التعامل مع سلوكيات الأبناء قدمتها الدكتورة إسراء شاكر السامرائي الباحثة في المشاكل النفسية والأسرية ومرشدة تعديل السلوك.

تناولت المحاضرة الصعوبات المختلفة في التعامل مع الأطفال بالشكل التربوي الصحيح، مؤكدة أن هذه الصعوبات ترجع إلى عدم وجود منهج واضح في التنشئة، والتي تنم أحيانًا عن جهل الوالدين بالأساليب الحديثة في التربية، وكذلك استخدام أسلوب واحد تقريبا للتعامل مع مختلف الفئات السنية للأبناء.

وأكدت المحاضرة أن وجود القدوة والتفاهمات بين الأم والأب يسهم كثيراً في تحسين سلوك الأبناء وإشعارهم بالطمأنينة والاستقرار، إضافة إلى أهمية تقدير الذات عند الأبناء، والتعود على الثناء على ما يبدر منهم من سلوك إيجابي.

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