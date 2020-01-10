بلدية دبي تصدر 16 ألف بطاقة «بنيان»

أمنه الكتبي (دبي)

قالت منال بن يعروف مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء ببلدية دبي إن البلدية أصدرت 16 ألفا و136 بطاقة «بنيان». موضحة أن البطاقة يتم منحها لكل من يطلبها من كل المواطنين لتسهيل شراء احتياجاتهم من مواد البناء وتجهيزات المنزل الخاص بهم، وبأسعار مخفضة، ما يحقق لهم وفراً مالياً جيداً يمكنهم من الاستمتاع بحياتهم، وتعزيز جودة الحياة.

وقالت لـ «الاتحاد» يتم حالياً العمل من قبل فريق «بنيان» بشكل مكثف للتعاقد مع شركات جديدة وعديدة بمختلف المنتجات من أثاث، الديكور والأعمال الفنية، الصيانة، أحواض السباحة والأدوات الصحية، المصاعد والأنظمة الذكية، المطابخ وخزائن الحائط، مواد البناء، الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، ومواد البناء. وذلك ليتم تغطية أكبر عدد من الشركات لتوفير أقصى الاستفادة لمواطني الدولة، بالإضافة إلى أنه سيتم توفير مزايا عديدة بما يخص البطاقة مثل البطاقة الإلكترونية التي سيتم إطلاقها عما قريب تسهيلاً للمتعاملين، كما اعتمد مركز الكفاف للمؤسسات الحكومية لاستخراج بطاقة بنيان.

وقالت منال بن يعروف أطلقت بلدية دبي بطاقة «بنيان» تحت شعار «نبني السعادة لحياة أفضل»، لجميع مواطني الدولة من سن 18 سنة وما فوق، والتي تحقق السعادة لهم عبر مزايا وخصومات وعروض متنوعة في الحصول على احتياجاتهم من مواد البناء وتجهيزات المنزل.

وأضافت: أنه يمكن الحصول على البطاقة من مراكز بلدية دبي الطوار والمنارة، بالإضافة إلى مركز الكفاف وحتا، وبضغطة زر، حيث إنها مرتبطة ببطاقة الهوية، مشيرة إلى أن هذه البطاقة هي الأولى التي تمنح لكل مواطن من مواطني الإمارات فوق الـ18 سنة من دون أي مقابل مادي، وتغطي كل شرائح المواطنين، سواء كان موظفاً أو متقاعداً أو من كبار المواطنين أو ذوي الهمم.

وقالت مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء ببلدية دبي، إن هذه المبادرة البناءة والتي أثمر عنها إهداء بطاقة «بنيان» إلى كل مواطني الدولة، من دون رسوم، هي خدمة جديدة وقيمة مضافة من الخدمات التي نقدمها للمتعاملين من أفراد المجتمع، ما يزيد من رضاهم عن الخدمة ويحقق لهم السعادة، مؤكدة أن هذا من شأنه ترسيخ مقومات وأسباب السعادة لأبناء الوطن، ومضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية للحفاظ على ركائز التقدم والتنمية.