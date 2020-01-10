«دعم اجتماعي عجمان» يستقبل 770 حالة بنسبة حل 96% خلال عام

عجمان (الاتحاد) استقبل مركز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة عجمان العام الماضي 770 حالة بلغت نسبة حلها 96.49%.

وقالت النقيب وفاء الحوسني مديرة المركز: إن المركز تجاوز نسبة المستهدف والبالغة 95%، ليحقق بذلك إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازات المركز المتميزة.

وأشارت مديرة المركز إلى أن الخلافات الزوجية تصدرت أعلى نسبة من الحالات الواردة، بنسبة 22.7% من إجمالي الحالات الواردة، يليه الخلافات العائلية، والاعتداء على سلامة الجسم، وتنفيذ الأحكام، إضافة إلى التغيب عن المنزل ومشاكل مدرسية.

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