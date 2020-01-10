دبا الفجيرة (الاتحاد) تمكنت حملة نفذتها بلدية دبا فرع البدية من تجميع 3 أطنان مخلفات على شاطئ منطقة العقة تضمنت نفايات وأكياسا بلاستيكية وعبوات ألمنيوم ومخلفات شواء وبقايا طعام.

وقال محمد علي الحمودي مدير فرع البدية إن الحملات من شأنها تعزيز إدراك الفرد، بضرورة تحمل مسؤوليته تجاه بيئته، حتى وإن كانت بسيطة في نظره، وستترك وراءها تغييرات إيجابية في عموم المجتمع، منوها إلى أهمية مثل هذه الحملات في التوعية بالمخاطر التي تؤذي الأحياء البحرية جراء رمي العلب والأكياس البلاستيكية ومخلفات وبقايا الطعام بعد التخييم.

وقال إن من شأن حملات التنظيف الدورية والسنوية التي تقوم بها البلدية تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والبيئية لدى أفراد المجتمع، والمساهمة بدور فاعل في ترسيخ الشعور لدى الفرد بأن حماية البيئة الطبيعية والمحافظة على نظافتها يجب أن يكون سلوكا حياتيا يوميا لا يرتبط بوقت أو موسم معين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجميع 3 أطنان مخلفات من شاطئ العقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.