الشارقة (الاتحاد) شارك مكتب الشارقة صديقة للطفل، في النسخة الرابعة من «منتزه الشرطة الصحراوي»، والذي أقيم بمنطقة الكهيف في مدينة الذيد، بجناح تفاعلي، جسّد متاهة مستوحاة من قصة «لغز في المدينة» للكاتبة سحر نجا محفوظ، التي أصدرها المكتب بالتعاون مع دار كلمات للنشر، التابعة لمجموعة كلمات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحدي الألغاز في «الشرطة الصحراوي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.