«البطولة الوطنية لفرق الإنقاذ» في ورشة بدبي

دبي (الاتحاد) نظمت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، ورشة عمل «البطولة الوطنية لفرق الإنقاذ»، بحضور العميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي، العقيد خبير جمعة بطي الفلاسي، مدير إدارة البحث والإنقاذ، وعدد من الضباط المشاركين من كل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والقيادة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإسعاف الوطني.

وتأتي الورشة التي نظمتها شرطة دبي، بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ، واستمرت أربعة أيام، تأتي في إطار الاستعدادات التحضيرية لبطولة فرق الإنقاذ التي تنعقد على مستوى الدولة من 18 وحتى 20 فبراير، وتوضح الورشة اشتراطات وأنظمة المسابقة، كما تضمنت جانباً عملياً لعدد من السيناريوهات التي تحاكي حوادث مختلفة.

وأكد العميد الرزوقي أن التدريب والتعليم المستمرين لفرق الإنقاذ بصورة عامة، وبمختلف التخصصات مهمة بمكان، نظراً لأثر هذه التدريبات الإيجابية على مستوى أداء فرق الإنقاذ، ورفع لياقتهم البدنية وقدرتهم على تأدية المهام باحترافية وكفاءة.

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