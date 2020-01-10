الامارات | «الرقابة النووية» تلزم الجهات الصحية بترخيص 30 نوعاً من أجهزة الأشعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة النووية» تلزم الجهات الصحية بترخيص 30 نوعاً من أجهزة الأشعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهات الصحية في الدولة بترخيص 30 نوعاً من أجهزة ومعدات الأشعة، خلال ثلاثة أيام من استلام التعميم، الذي أرسلته الهيئة إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.

ووجّهت الهيئة تعميماً بذلك، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى مستخدمي وموردي المصادر المشعة أو مولدات الإشعاع (الأشعة السينية) للأغراض الطبية (التصوير الإشعاعي، التصوير الإشعاعي للأسنان، الطب النووي)، أو للأغراض غير الطبية (التدقيق الأمني، تسجيل بيانات الآبار، التدريب، الأبحاث، أجهزة التشعيع، أجهزة القياس، التصوير الإشعاعي الصناعي).

وأوضحت الهيئة أن النظام الساري في الدولة يستوجب على هذه الجهات التقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، للحصول على ترخيص ممارسة نشاط رقابي خلال ثلاثة أيام عمل من استلام هذا التعميم.

وأشارت إلى أن نقل المواد الخاضعة للرقابة لأي شخص غير مرخص من الهيئة، يعد مخالفاً للوائح الرقابية، والمستفيد من هذه المواد المنقولة تطبق عليه لائحة الغرامات، وعلى الجهات الموجه إليها التعميم، إبلاغ الأطراف المستفيدة لديها للتواصل مع الهيئة، من أجل إرشادات الحصول على ترخيص مزاولة أعمالهم، وكذلك الاطلاع على قائمة الأجهزة الطبية الخاضعة للرقابة.

ولفتت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إلى أن القانون يعاقب كل من قام بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للرقابة دون الحصول على ترخيص بذلك أو دون أن يكون مستثنى، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 50 مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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وأوضح التعميم أنه يجب على مستخدمي هذه الأجهزة، تقديم طلب الترخيص إلكترونياً عبر موقع الهيئة elicense.fanr.gov.ae.

وتضمنت قائمة المعدات الخاضعة للرقابة «الأشعة السينية داخل الفم في مجال الأسنان، والأشعة السينية البانورامية، ومولد الأشعة السينية لقراءات الرأس للأسنان، والأشعة المقطعية للأسنان، ومقياس كثافة العظام، ومولد الأشعة السينية التقليدي للأسنان، ومولد الأشعة المقطعية المخروطية، والتصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني، والتصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني المفرد، ومولد الأشعة السينية، ومولد الأشعة السينية التقليدي، ومعجلاً خطياً».

وتشتمل القائمة، أيضاً، على الأشعة السينية الثانية، ومولد الأشعة السينية المتنقل، والعلاج بالأشعة السينية الثابتة، والعلاج بالإشعاع الإلكتروني، ومولد الأشعة السينية المحمولة، والأشعة السينية الفلورية، والسيكلوترون، وسيكلترون الأيونات الثقيلة، ومولد الأشعة السينية للأوعية، ومولد الأشعة السينية لتفتيت الحصى، ومولد الأشعة السينية ماموغرافي، ومولدات أشعة مختبر القسطرة، ومولد الأشعة السينية للمعالجة العميقة، ومولد الأشعة السينية ذراع C.O، ونبض إلكترون مسرع، ومصادر مشعة مغلفة وغير مغلفة، ومحاكاة الأشعة السينية، وتطبيقات أخرى لمولدات الأشعة السينية.

- «الرقابة النووية» وضعت قائمة بالأجهزة الطبية الخاضعة للرقابة.

- نقل مواد خاضعة للرقابة، لأي شخص غير مرخص، يعد مخالفة.