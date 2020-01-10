الامارات | حمدان بن محمد: «مسبار الأمل» رسالة تفاؤل بمستقبل أفضل يصنعه أبناء الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: «مسبار الأمل» رسالة تفاؤل بمستقبل أفضل يصنعه أبناء الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء والمشرف العام على مشروع مسبار الأمل، أن المسبار يمثل رسالة تدعو إلى التفاؤل بمستقبل أفضل، يصنعه أبناء الإمارات الذين يقدمون نموذجاً ملهماً في تحدي المستحيل، وتحقيق الإنجازات لخير المجتمع في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

ولي عهد دبي: - «مسبار الأمل يترجم جهود دولة الإمارات في الاهتمام بالإنسان، وتمكينه بالعلم والمعرفة والخبرات اللازمة لبناء الحاضر وصناعة المستقبل».

جاء ذلك لدى لقاء سموه عدداً من أعضاء فريق مشروع الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ «مسبار الأمل»، خلال توقيع سموه على القطعة الأخيرة من المسبار، التي تحمل توقيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتزين بعبارة «قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن «مشروع مسبار الأمل يترجم جهود دولة الإمارات في الاهتمام بالإنسان، وتمكينه بالعلم والمعرفة والخبرات اللازمة لبناء الحاضر وصناعة المستقبل»، مشيراً سموه إلى أن بنات وأبناء الإمارات قادرون على المشاركة الفاعلة في تطوير المعرفة البشرية، وتوظيف العلوم والأبحاث في خدمة الحضارة الإنسانية، وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها في جميع المجالات.

واطلع سموه من أعضاء فريق مسبار الأمل على المراحل والتجهيزات التي وصل إليها، ومستوى جاهزيته لتحمل بيئة الفضاء والاستعداد لتنفيذ المهمة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

وأشاد سموه بجهود فريق عمل المسبار من الكفاءات والكوادر البشرية المواطنة، في تطوير المشروع وإنجاز مختلف مراحله بأعلى معايير الكفاءة والجودة، داعياً سموه شباب الإمارات والعالم العربي إلى مواصلة مسيرتهم العلمية، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز خبراتهم ومعارفهم ليشاركوا بدور إيجابي في صناعة مستقبل الحضارة الإنسانية، والارتقاء بجودة حياة المجتمعات، وتعزيز التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار.

وضمّ وفد فريق «مسبار الأمل»، الذي استقبله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس وكالة الإمارات للفضاء، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، ووزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة قائد الفريق العلمي للمشروع، سارة بنت يوسف الأميري، ومدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف حمد الشيباني، ومسؤولين في وكالة الإمارات للفضاء، وعدد من أبرز الخبرات الوطنية الشابة، وهم: مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عمران أنور شرف، ونائب مدير المشروع وقائد الفريق المسؤول عن تطوير المسبار سهيل بطي الظفري المهيري، وقائد فريق هندسة الأنظمة الفضائية محسن محمد العوضي، وقائد اختبارات المسبار عمر حسن الشحي، ومهندسة نظام الدفع الذي يزود المسبار بالوقود لدخول مدار المريخ عائشة صلاح الدين شرفي، ومهندسة نظام التحكم بالمسبار حصة علي حسين، والباحثة العلمية ضمن فريق تطوير الأجهزة العلمية لمسبار الأمل فاطمة حسين لوتاه.

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ويشرف سهيل بطي الظفري المهيري على ثمانية أنظمة، هي: نظام الطاقة، نظام الدفع، نظام التحكم والأوامر، النظام الميكانيكي، النظام الحراري، النظام الملاحي، نظام الاتصالات، ونظام البرمجة، إضافة إلى مهامه في هندسة الأنظمة وتركيبها وتجميعها ومتابعة جاهزية كل نظام للعمل في المركبة الفضائية.

ويشرف قائد هندسة الأنظمة، محسن محمد العوضي، الحاصل على ماجستير في هندسة الفضاء من جامعة كولورادوا بولدر، على متطلبات المهمة، ويتأكد من إنجاز التصاميم بما يحقق هدف المشروع العلمي، ويتولى مسؤولية التأكد من إمكانية تواصل المحطة الأرضية مع مسبار الأمل.

أما عمر حسن الشحي فهو المسؤول عن دمج الأنظمة المختلفة والأجهزة العلمية لتكوين مجسم المسبار النهائي، واختبارها في بيئات مختلفة تحاكي المراحل التي سيمر بها المسبار في بيئة الفضاء.

وتعمل المهندسة عائشة صلاح الدين شرفي على نظام الدفع، الذي يزود المسبار بالوقود اللازم لدخول مداره حول المريخ بعد انفصاله عن الصاروخ.

أما حصة علي حسين فتعمل مهندسة لنظم التحكم ومعالجة البيانات بالمسبار، وهو النظام الرئيس على متن المسبار الذي يعمل على متابعة جميع مهامه وصحته.

ويتركز عمل فاطمة حسين لوتاه، الباحثة العلمية، ضمن فريق الأجهزة العلمية لمسبار الأمل، على دراسة حالة الأوكسجين وأول أكسيد الكربون في الغلاف العلوي لكوكب المريخ.

150 مهندساً وباحثاً

يدير مشروع استكشاف المريخ فريق إماراتي من سبعة أقسام، يتكون من أكثر من 150 مهندساً وباحثاً، وسينطلق مسبار الأمل في مهمته، يوليو المقبل، ليصل إلى المريخ بحلول عام 2021، تزامناً مع مرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات، في رحلة سيقطع خلالها أكثر من 600 مليون كيلومتر.