الامارات | شرطة رأس الخيمة تغلق طريق جبل جيس احترازياً

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تغلق طريق جبل جيس احترازياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع دوريات راقب التابعة لدائرة الخدمات العامة، الطرق المؤدية إلى جبل جيس، حفاظاً على سلامة روّاد المناطق الجبلية والأودية من التقلبات الجوية.

وقال نائب مدير دائرة الخدمات العامة رئيس لجنة الطوارئ في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، المهندس عيسى الشامسي، إن «الدائرة أنهت الإجراءات الاحترازية وخطط تطوير وتوسيع شبكات تصريف مياه الأمطار، تأهباً لموسم الأمطار»، مضيفاً أنها «كثفت جهودها من خلال برامج وآليات للتعامل مع أي طوارئ، حرصاً على سلامة الجمهور».

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وأوضح أنه «فور تراكم الغيوم الماطرة تم رفع حالة الاستنفار واتخاذ الاستعدادات اللازمة، ونشر الفرق المعنية والصهاريج والتناكر والمضخات لسحب المياه المتجمعة في المناطق السكنية المنخفضة والطرق الحيوية، لتفادي حدوث ازدحامات مرورية أو دخول مياه الأمطار إلى المنازل».

وأضاف أنه «تم توزيع الآليات والمعدات والمضخات في مناطق عدة في الإمارة، أهمها المناطق الشمالية وجبل جيس وشمل والرمس والحيل والمناطق الوسطى (رأس الخيمة والظيت والمناطق الجنوبية)، كما تم نشر 23 (شيول) في مناطق عدة، و20 مضخة لسحب مياه الأمطار».

وأكد الشامسي أن «غرفة الطوارئ في الدائرة تعمل على مدار الساعة، عبر الرقم المجاني 8008118، لتلقي بلاغات الأهالي، الخاصة بتجمع المياه أمام المساكن أو على الطرق، وغيرها من البلاغات».