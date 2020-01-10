الامارات | «الهلال الأحمر» في الشارقة يعالج 44.5 ألف مريض العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» في الشارقة يعالج 44.5 ألف مريض العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم مركز الهلال الأحمر الطبي في الشارقة خدماته الطبية والعلاجية والاستشارات الطبية إلى 44 ألفاً و579 مريضاً خلال العام الماضي، ليرفع بذلك عدد المستفيدين من خدماته الطبية المجانية منذ تأسيسه إلى 391 ألفاً و803 مرضى.

وقال مدير المركز، عبدالله غانم المهيري، إن المركز يقدم خدماته المجانية لشرائح واسعة من المستفيدين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة بتقديم خدمات صحية لذوي الدخل المحدود، والتقليل من معاناة المرضى وآلامهم، ونشر فكرة التطوع في المجتمع، تعبيراً عن تقدير الإنسانية، وانسجاماً مع الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة لتوفير حياة كريمة وآمنة للجميع.

وراوحت أعداد المرضى المستفيدين من خدمات المركز حسب التخصصات الطبية المتاحة، حيث تصدرت خدمات الأمراض المزمنة القائمة بـ9792 مريضاً، وجاءت خدمات الطب العام في المرتبة ثانية بـ9584 مريضاً، وحلت الخدمات الطبية المتعلقة بصحة الفم والأسنان ثالثاً بـ5529 مريضاً.