محمد بن راشد والشيوخ يحضرون أفراح الأحبابي والسبوسي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حفل الاستقبال الذي أقامه السيد محمد حمد مصلح الأحبابي بمناسبة زفاف نجله "سعيد" إلى كريمة السيد سلطان بن علي السبوسي.
كما حضر الحفل - الذي جرى في قلعة الرمال للأفراح على الطريق بين دبي والعين، عصر اليوم الخميس، عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء ووجهاء وأبناء القبائل وأقارب العروسين.
وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقبيلتي السبوسي والأحبابي أفراحهما، متمنياً للعروسين حياة زوجية سعيدة ومكللة بالحب والرفاء والبنين.
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