الامارات | إغلاق طريق جبل جيس برأس الخيمة نظرا للتقلبات الجوية

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق جبل جيس برأس الخيمة نظرا للتقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع دوريات راقب التابعة لدائرة الخدمات العامة، الطرق المؤدية إلى جبل جيس، حفاظا على سلامة رواد المناطق الجبلية والأودية من التقلبات الجوية.

وقال نائب مدير دائرة الخدمات العامة رئيس لجنة الطوارئ في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة المهندس عيسى الشامسي، إن الدائرة أنهت إجراءاتها الاحترازية وخططاً لتطوير وتوسيع شبكات تصريف مياه الأمطار، تأهباً لموسم الأمطار، وكثفت جهودها من خلال برامج وآليات للتعامل مع أي طوارئ، حرصاً على سلامة الجمهور، وحفاظاً على مظهر الإمارة

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وأضاف: "فور تراكم الغيوم الماطرة تم رفع حالة الاستنفار واتخاذ الاستعدادات اللازمة، وتم نشر الفرق المعنية والصهاريج والتناكر والمضخات لسحب المياه المتجمعة في المناطق السكنية المنخفضة والطرقات الحيوية، لتفادي وقوع ازدحامات مرورية أو دخول مياه الأمطار للمنازل السكنية".

وأوضح أنه تم توزيع الآليات والمعدات والمضخات في عدة مناطق في الإمارة أهمها المناطق الشمالية وجبل جيس و شمل والرمس والحيل والمناطق الوسطى (رأس الخيمة و الظيت و المناطق الجنوبية)، كما تم نشر 23 شيول في عدة مناطق و 20 مضخة لسحب مياه الأمطار.

وأكد الشامسي أن غرفة الطوارئ بالدائرة، تعمل على مدار الساعة، عبر الرقم المجاني 8008118، لتلقي بلاغات الأهالي، والخاصة بتجمع المياه أمام المساكن أو على الطرق، وغيرها من البلاغات.