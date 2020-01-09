الامارات | 6 مزايا لركاب التاكسي في دبي عند الحجز عبر "هلا" في تطبيق كريم

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مزايا لركاب التاكسي في دبي عند الحجز عبر "هلا" في تطبيق كريم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحصل الركاب المستخدمون لمركبات الأجرة في دبي على 6 مزايا تجعل تجربتهم سلسلة ومريحة وسريعة وذلك عند قيامهم بالحجز من خلال خدمة هلا عبر تطبيق كريم.

وتتضمن تلك المزايا اطلاعهم على القيمة التقديرية للأجرة التي تظهر على تطبيق كريم قبل تأكيد الحجز، بالإضافة الى التعرف على تفاصيل السائق التي تظهر قبل وصول السائق، وكذلك إمكانية تتبع سير المركبة لحظياً ومعرفة وقت الوصول مع تلقي إشعار عند الوصول.

وتتضمن المزايا ربط المتعاملين لبطاقات الائتمان الخاصة بهم مع تطبيق كريم لتسهيل عملية الدفع أو الدفع نقداً، وذلك بالإضافة الى إمكانية تقييم الخدمة بنهاية الرحلة وكذلك الحصول على مكافآت عبر اكتساب نقاط والاستفادة منها في حجوزات أخرى لـ هلا، أو الاستفادة من العروض، التي يوفرها شركاء برنامج كريم لمكافأة ولاء المتعاملين.

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وستنحصر طريقة حجز خدمة مركبات الأجرة ابتداء من الخميس المقبل 15 يناير بطلب المركبة عبر خدمة هلا من خلال تطبيق كريم، حيث سيشهد مركز الاتصال للحجز والتوزيع التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي اغلاقا جزئيا ابتداء من التاريخ المذكور.

وكان استطلاع لـ "الامارات اليوم" قد أظهر تخوفا لدى شريحة من المتعاملين من انحصار طلب الخدمة في التطبيق وإلغاء الاتصال كوسيلة للحجز، الا ان هيئة الطرق والمواصلات في دبي تجاوبت مع مخاوفهم وأعلنت عن انها ستوفر خط اتصال لمساعدة الفئات التي قد تواجه تحديات في استخدام التطبيق مثل كبار السن من المواطنين والمقيمين وكذلك أصحاب الهمم. وأكدت ان الفريق المعني سيقوم بالتواصل معهم للمساعدة من خلال الاتصال وذلك بعد تسجيل بياناتهم.

وتعد خدمة هلا الحاصلة على تقييم جودة بمعدل 4.8 من 5 نجوم، ثمرة مشروع تعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وكريم، يهدف الى تمكين سكان وزوار دبي من التعرّف على أقرب مركبة لتاكسي دبي بأقصى سرعة، حيث يحصل المتعاملون على تأكيد للحجز في أقل من 10 ثوانٍ، وعلى مركبة في معدل زمني قدره 3.5 دقائق.