الامارات | آسيوي يحاول الانتحار هرباً من ضغوط عائلية‎

شكرا لقرائتكم خبر عن آسيوي يحاول الانتحار هرباً من ضغوط عائلية‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنح الفجيرة، قضية آسيوي متهم بمحاولة انتحار بعد أن اختلس عدد من كبسولات من مكان عمله، وأقر المتهم بمحاولة الانتحار نتيجة تعرضه لضغوط عائلية، وأنكر تهمة اختلاس الكبسولات الدوائية.

وتعود التفاصيل إلى أن المتهم اختلس عدد من كبسولات من إحدى الصيدليات التي يعمل فيها وتناول عدد كبير منها ما أدى إلى إصابته بالإعياء الشديد، وأسرع زملائه بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبالتحقيق في القضية كشفت الكاميرات المثبتة في مكان عمله قيامه باختلاس عدد من الكبسولات.

وبمواجهة هيئة المحكمة للمتهم بالتهم التي وجهتها النيابة العامة إليه انكرها، مشيراً إلى أنه لم يقم باختلاس الكبسولات، وفي الوقت نفسه أقر بأنه حاول الانتحار بعد أن تعرض لضغوط عائلية كبيرة أفقدته السيطرة على نفسه، ولم يجد حلاً أمامه سوى ابتلاع عدد من الكبسولات.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل الحكم في القضية إلى الأسبوع المقبل.