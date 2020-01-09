كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أضخم رحلة للسيارات الكهربائية بالعالم قريباً في دبي

من المنتظر أن تشارك 25 مركبة كهربائية و 100 مشترك من جميع أنحاء العالم في النسخة الرابعة من رحلة السيارات الكهربائية في دبي.

وتهدف الرحلة لتسليط الضوء على إضافة محطات الشحن الجديدة للسيارات الكهربائية على طول الطريق، وتشجيع تبني وسائل النقل الصديقة للبيئة.

وتعود رحلة EVRT Dubai 2020 للعام الرابع على التوالي، ولكن على نطاق أوسع، حيث تمتد لخمسة أيام وتقطع أكثر من 1000 كيلومتر.

وستشهد نسخة عام 2020 إنشاء Generation.e، الكيان الذي يدعم تسريع اعتماد السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، والشراكة مع YallaMotor أكبر بوابة للسيارات في المنطقة، لتشجيع الانتقال إلى التنقل الأكثر ذكاءً في المنطقة. وبالنسبة للربع الأول، ستستثمر الشركتان 300،000 دولار في حملتهما التسويقية من أجل تبني السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، وستطلقان اليوم الأول من إصدار EVRT Dubai 2020 في 25 مارس 2020.

ومن المقرر أن تغطي الرحلة على الطرق العديد من المعالم السياحية المثيرة في جميع أنحاء الإمارات، حيث تعرض السيارات الكهربائية من جميع أنحاء العالم لتسريع نمو اعتماد هذا النوع من السيارات وتسليط الضوء على العديد من مزايا التنقل الأكثر ذكاءً، بحسب موقع زاوية.

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وبعد إقامة أحداث EVRT في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، بات Generation.e جاهزًا لتحويل الحدث إلى “رحلة في العالم لأعظم طريق كهربائي للسيارات”. وستختار EVRT Dubai 2020 فقط 7 شركات مصنعة للسيارات الكهربائية للمشاركة في حدث 2020 ، وسيجتمع 100 مشارك برؤية مشتركة من جميع أنحاء العالم. مع وجود 25 سيارة كهربائية تسير في قافلة عبر الإمارات.

وستتضمن نسخة هذا العام أيضًا مسابقة للمشاركين ومصنعي السيارات من خلال World Regeneration Challenge، وهو حدث عالمي يقام في جبل جبل جيس في رأس الخيمة، ويهدف إلى لفت الانتباه نحو المزايا المتجددة للسيارات الكهربائية.

وتتمثل مهمة Generation.e في إلهام التحول إلى التنقل الأكثر ذكاء من أجل إنشاء مجتمعات أفضل تواصلًا واستدامة. لمزيد من المعلومات حول EVRT Dubai 2020، يرجى زيارة: https://generationehq.com/evrt-dubai/ أو الاتصال على الرقم: 97143692709