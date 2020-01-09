كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ماذا نتوقع من أول مهرجان “هاي” في أبوظبي؟

أعلن مهرجان هاي المشهور عالمياً يوم الأربعاء عن إطلاق الإصدار الأول من مهرجان هاي في أبوظبي في الفترة من 25 إلى 28 فبراير.

وبدعم من وزارة التسامح في دولة الإمارات، سيتضمن المهرجان الذي يقع مقره في المملكة المتحدة مجموعة من الكتاب والصحفيين والمؤرخين وصانعي الأفلام والفنانين الحائزين على جوائز في برنامج دولي يمتد إلى ما يقرب من 100 حدث على مدار أربعة أيام.

وسيشمل الكتاب الحائزون على جوائز عالمية النيجيري وول سوينكا الحائز على جائزة نوبل، والروائية المصرية أهداف سويف، والكاتبة الفلبينية ميغيل سيجووك ، والباكستانية فاطمة بوتو، وهدى بركات من لبنان، واثنين من الفائزين بجائزة بوكر لعام 2019 – جوخا الحارثي من عمان، والكاتب البريطاني برناردين إيفاريستو.

وسيشارك الشاعر السوري الشهير أدونيس في الاحتفال بعيد ميلاده التسعين، مع زملائه من الشعراء فولكر براون وزليخة أبوريشا وبيير يوريس وسيرج باي ويانغ ليان. ومن بين الشعراء الآخرين المشاركين تيشاني دوشي من الهند ، وقاسم حداد البحريني، وإينوا إلامز من المملكة المتحدة.

كما يشارك ثلاثة فائزين بجائزة نوبل في تجربتهم ورؤيتهم خلال المهرجان – الإيرانية شيرين عبادي والتونسي أحمد غالاي والنيجيري وول سوينكا.

وسيضع المؤرخون بعضًا من أكبر القضايا في عصرنا في سياقها بينما تناقش بيتاني هيوز إعادة بناء التراث السوري، ويتحدث بيتر فرانكوبان عن طرق حرير جديدة، ويونج تشانج يتحدث عن قصة وقوة الصين في القرن العشرين، ويتحدث ويليام دالريمبل عن البريطانيين في الهند.

ويتحدث الفيزيائي الفرنسي كريستوف جالفارد حول المكان والزمان وما بعدهما، ويتحدث الطبيب الفلسطيني عز الدين أبو العيش عن العلاقة بين الصحة والسلام، في حين يتحدث أستاذ جامعة أكسفورد للفهم العام ماركوس دو سوتوي عن الهندسة وألغاز الأرقام.

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وتناقش رزان خليفة المبارك، مديرة هيئة البيئة في أبوظبي الاستجابات العالمية لحالة الطوارئ المناخية.

وسيعكس صانعو الأفلام في المنطقة المواقف الاجتماعية والسياسية الراهنة في العالم العربي في سلسلة من العروض التي تنظمها شيماء بوالي، مديرة مهرجان بي بي سي العربية، وستقام كذلك جلسة خاصة للأفلام القصيرة، بحسب أريبيان بيزنس.

وستشمل العروض الترفيهية المسائية عروضاً موسيقية لفنانين عالميين، بما في ذلك سعاد ماسي ومارسيل خليفة مع بشار مار خليفة والفرقة اللبنانية المستقلة ماشرو ليلى بالتعاون مع عازفي القيثارة سيكو كيتا وكاترين فينش.

يهدف مهرجان Hay إلى تأسيس وجود طويل الأمد في العالم الناطق باللغة العربية مع أحدث برامجه في أبو ظبي، بناءً على نجاح طبعاته الثلاث في بيروت (2009-2012).

وينضم Hay Festival Abu Dhabi إلى مجموعة المهرجانات والمنتديات العالمية التي يبرمجها مهرجان Hay في أكثر من 30 موقعًا حول العالم.

للمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المهرجان: https://www.hayfestival.com/abu-dhabi/home